Всемирная продовольственная программа сокращает помощь Йемену

Сана, , 09:17 — REGNUM Руководство Всемирной продовольственной программы начало частичное сокращение предоставление гуманитарной помощи Йемену, об этом 21 июня сообщает Al Arabia.

Официальной причиной подобного решения стала неспособность достичь мирного урегулирования конфликта между военными и повстанцами-хуситами. Организация опасается, что помощь может не доходить до нуждающихся.

Напомним, в общей сложности Всемирная продовольственная программа ежемесячно раздает продовольствие порядка 10 млн человек в Йемене, одной из беднейших стран региона, где продолжается гражданская война.

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