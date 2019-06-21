Макрон посетит Ирак и Иракский Курдистан

Багдад, , 07:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в конце 2019 года посетит Ирак и Иракский Курдистан, об этом 20 июня сообщает Kurdistan24.

Глава Франции проведет встречу с высокопоставленными политиками страны и курдской автономии, стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

Для президента Макрона это будет первый официальный визит в Эрбиль с момента вступления в должность. Предыдущие лидеры Франции активно сотрудничали с иракскими курдами, принимали их в Елисейском дворцы, сами посещали Иракский Курдистан.

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