Макрон готов поддержать назначение Меркель на пост главы Еврокомиссии

Брюссель, , 04:54 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон готов поддержать назначение канцлера ФРГ Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии. Об этом он заявил 21 июня на пресс-конференции по итогам саммита глав государств и правительств стран Евросоюза в Брюсселе.

«Я бы поддержал кандидатуру Ангелы Меркель, если бы она претендовала на этот пост», — сказал президент Франции.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидерам ЕС в ходе саммита не удалось договориться о кандидатуре нового главы Еврокомиссии, дискуссии по данному вопросу продолжатся на внеочередном саммите 30 июня.

Напомним, что мандат действующей Еврокомиссии под руководством Жан-Клода Юнкера истекает 31 октября 2019 года.

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