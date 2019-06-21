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Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Политика

И заявил о неэффективности антироссийских санкций

Прага, 21 июня 2019, 04:03 — REGNUM  Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

«Это факт. Украине и мировому сообществу, несогласному с этим, необходимо смириться», — заявил он.

Земан отметил, что антироссийские санкции не смогли изменить политический курс России, а также не оказали существенного влияния на российскую экономику. Он высказал уверенность, что свое отношение к санкциям уже поменяли лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы государств и правительств стран ЕС приняли решение продлить еще на полгода действие секторальных санкций против России. Санкции было решено продлить из-за якобы «недостаточного выполнения Минских соглашений» Россией. Также ЕС продлил на год действие так называемого крымского пакета антироссийских санкций.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз продлил секторальные санкции против России

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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