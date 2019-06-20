В сенате Конгресса США прошли слушания по вопросу НЛО

Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Сенат Конгресса США на этой неделе провел закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сегодня, 20 июня, пишет издание Politico.

По данным издания, представители военно-морских и военно-воздушных сил проинформировали сенаторов о встречах американских пилотов с объектами в небе, которые им не удалось распознать.

После слушаний представитель сенатора Марка Уорнера, который является вице-президентом комитета по разведке, подтвердил журналистам, что Конгресс очень серьезно подходит к этой проблеме.

«Если пилоты сообщают об опасностях для полетов, которые мешают тренировкам и подвергают их риску, сенатор Уорнер требует ответов на эти вопросы. Не важно, идет ли речь о метеорологических аэростатах, маленьких зеленых человечках или о чем-то другом», — сказал представитель сенатора Уорнера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что «не особенно верит» в существование НЛО, о котором якобы сообщают американские военные пилоты. Тем не менее Трамп заявил, что проводил с помощниками краткую встречу по вопросу НЛО.