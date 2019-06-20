Ситуация у парламента Грузии обострилась — возможен штурм

Тбилиси, , 21:20 — REGNUM Акция, которая началась на проспекте Руставели в Тбилиси у здания парламента Грузии в 19:00 часов по местному времени, постепенно переросла в противостояние с полицией.

Организаторы акции — лидеры «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» — постепенно перешли от осуждения факта приезда в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова к требованию отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

С этими требованиями вооруженная дубинками и щитами часть митингующих приступила к штурму здания парламента и пошла на прорыв кордона полиции. Им удалось смести металлические заграждения и проникнуть во двор парламента.

К зданию парламента прибыл глава МВД Грузии Георгий Гахария, который расценил происходящее как штурм государственных структур и призвал оппозицию прекратить противоправные действия.

Он вошел в здание парламента, к которому постепенно подтягивают дополнительные подразделения полиции и спецназа. Митингующие продолжают наступать и пытаются захватить парламент.