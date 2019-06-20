Число социальных протестов будет расти – политолог о «прямой линии» Путина

Махачкала, , 19:18 — REGNUM Владимир Путин в очередной раз дал понять, что серьёзно что-либо менять в стране не хочет. Он ограничивается небольшими корректировками внутренней политики, что сохранит прежний уровень коррупции, воровства, административного давления на предпринимателей, а также имитацию работы социальных лифтов. Такое мнение после «прямой линии» в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

«Трудно будет всем. С другой стороны, в условиях информированности общества недовольство населения и число конфликтов и социальных протестов будет расти и, чем это закончится, даже не хочется думать», — сказал собеседник.

Эксперт подчеркнул, что концептуально новым для него выглядит готовность главы государства решать проблемы каждого отдельного человека, а также легализация и закрепление де факто «суперцентрализованной системы управления страной». Последнее, по словам политолога, проявилось во фразе президента о том, что если он скажет с телеэкрана, то губернаторы его лучше услышат.

«Новым важным концептуальным моментом представляется также акцент на том, что ключевым условием и критерием развития страны является повышение производительности труда. Это он говорил и раньше, но именно в такой постановке — впервые! Привычно, как подарки, выглядели его сообщения об увеличении пособий по уходу за детьми и повышении зарплат пожарным», — отметил Эдуард Уразаев.

В ходе «прямой линии» Владимира Путина несколько раз попытались вывести на критику губернаторов, однако президент всякий раз проявлял лояльность к главам регионов и муниципалитетов и говорил в том числе и о своей ответственности за негативные процессы, заметил эксперт.

«Причина в том, что Путин понимает: при централизованной власти перевести все стрелки на местных чиновников не получится. Наоборот, это может вызвать недовольство не только в «низах», но и на среднем уровне, так как все они хорошо знают о близком круге друзей Путина, которым можно всё и которые богатеют всё больше и больше», — резюмировал Эдуард Уразаев.

Напомним, «прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась сегодня, 20 июня. Она прошла уже в 17-раз и продлилась 4 часа и 7 минут. Президент ответил на 81 вопрос, всего было принято более 2 млн обращений. В ходе прямого эфира были затронуты темы заработной платы и пособий многодетным семьям, проблемы здравоохранения и социальной инфраструктуры, вопросы вооружения, экспортозамещения и другие.

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