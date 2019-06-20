Четверг, 20 Июня 2019 года
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Минобороны: США ведут против России полномасштабную войну

Политика

Информационная война ведётся как сетью натовских центров, так и различными «неправительственными» организациями

Москва, 20 июня 2019, 17:52 — REGNUM  США и их сателлиты ведут против России полномасштабную информационную войну, заявил 20 июня замглавы Минороны РФ Андрей Картаполов.

Такое заявление заместитель министра обороны России сделал в Госдуме в ходе круглого стола по вопросам информационно-коммуникационного сотрудничества в рамках стран — членов ОДКБ.

«Главной мишенью для Соединенных Штатов и их союзников, безусловно, остается Российская Федерация. Именно против нас развязана полномасштабная информационная война, которая сделала особенно очевидной растущую конфронтацию ценностных систем России и Запада», — сказал Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что в Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и других странах Североатлантического альянса развёрнута целая сеть информационных центров, дополняемая различными «неправительственными» организациями

Одной из их главных целей является дискредитация России и навязывание её образа в виде «авторитарной страны с диким, невежественным населением, власти которой не считаются с основами международного права».

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