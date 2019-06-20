Губернатор Тверской области обещает проанализировать итоги «прямой линии»

Тверь, , 17:28 — REGNUM Материалы «прямой линии» с президентом будут проанализированы правительством Тверской области. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя, комментируя итоги «прямой линии» с Владимиром Путиным, состоявшегося 20 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Прямая линия» началась с обсуждения национальных проектов, которые президент назвал репперными точками развития экономики. Для правительства Тверской области реализация национальных проектов в экономике, инфраструктуре, социальной сфере — это абсолютный приоритет. Президент уделил большое внимание росту доходов граждан и отметил, что главная цель национальных проектов — через развитие экономики и производительности труда обеспечить рост качества жизни людей», — отметил, комментируя итоги «прямой линии», Игорь Руденя.

Он также отметил, что все важные для населения вопросы, поднятые в ходе «прямой линии», находятся в центре внимания правительства Тверской области, по каждому из направлений — качество здравоохранения, мусорная реформа, развитие сельского хозяйства, поддержка семей с детьми и другим — идет работа в регионе.

«Материалы «прямой линии» с президентом будут проанализированы Правительством Тверской области, предложения и инициативы главы государства будут учитываться в ходе стратегического планирования и текущей работы исполнительной власти совместно с депутатским корпусом и муниципалитетами нашего региона», — сказал Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Владимир Путин провел традиционную «прямую линию». В течение более четырех часов президент отвечал на вопросы со всей страны и даже из-за рубежа, всего на «прямую линию» поступило около 2,6 млн вопросов.