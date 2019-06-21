Кто такие в Китае и России «все», кому ООН желает «справедливости»

Москва, , 03:15 — REGNUM Особый интерес комментаторов событий ПМЭФ вызывали доклады Владимира Путина и Си Цзиньпина. Почему важно не упустить тезисы, высказанные генеральным секретарем имен Антониу Гутеррешем, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Антониу Гутерреш решил в своем выступлении восхвалить «справедливую глобализацию в интересах всех», да еще и привязав эту справедливость к достижению целей устойчивого развития. Но глобализация не вчера началась и уже вполне успела продемонстрировать и что такое устойчивое развитие, и кто такие «все», интересы которых справедливая глобализация достигает. Всё очень просто: справедливость здесь заключается в том, что благородные западные корпорации отдают высокоценные стеклянные бусы дикарям, а взамен получают от них «какие-то там» ресурсы.

В качестве бус здесь выступают элементы «зеленой экономики» — вроде пресловутых ветряков, оборудование для которых будут поставлять западные страны, а расплачиваться ресурсами все остальные. Китайский лидер специально подчеркнул, что в рамках глобализации «есть тот, кто получает выгоду, и есть тот, кто терпит ущерб». Таким образом он дал понять, что не стоит маскировать реальность под маской «справедливости». Тем не менее, и Китай, и Индия поддерживают экономическую глобализацию, надеясь как минимум войти в круг выгодополучателей или даже отодвинуть Запад от лидерства. Тем не менее, приведенный пример еще не исчерпывает «правильной справедливости», навсегда закрепляющей господство глобализаторов над всеми остальными.

Как ООН может быть использована в качестве инструмента для взлома национальных суверенитетов и подчинения регионов внешнему управлению, читайте в статье Владимира Павленко «Тезисы от генсека ООН как лейтмотив глобализации».