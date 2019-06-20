Сенат США: Польша – ключевой элемент «сдерживания российской агрессии»

Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Согласно опубликованному Комитетом по вооружённым силам Сената США проекту военного бюджета на 2020 год, для «сдерживания потенциальной российской агрессии» необходимо увеличение присутствия американских войск в Польше. Комитет подчёркивает, что стратегическое соперничество с Россией относится к основным приоритетам Пентагона, определенным в Национальной стратегии обороны.

«В отношении геостратегического расположения и способности польских вооруженных сил Польша играет ключевую роль в сдерживании и преодолении российской агрессии против союзников НАТО в Центральной и Восточной Европе», — цитирует документ «Польское радио».

Комиссия рекомендует увеличить постоянное присутствие американских войск в Польше, в том числе подразделений боевой поддержки, а также элементов оперативного командования. Проект предусматривает продление учений многонациональных сил в Восточной Европе до конца 2022 года и обязывает министерство обороны представить план действий США в рамках Европейской инициативы сдерживания на 4 года.

При этом президент США Дональд Трамп предлагает выделить на мероприятия в рамках Европейской инициативы сдерживания в 2020 году 5,9 млрд долларов, что на 600 млн меньше, чем в текущем.

Как уже сообщалось, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал в Вашингтоне с Дональдом Трампом соглашение, предусматривающее увеличение присутствия войск США в Польше на тысячу военнослужащих.