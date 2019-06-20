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Кадыров пообещал решить все задачи, поставленные Путиным на «прямой линии»

Политика

Власти Чечни готовы отвечать на вопросы президента

Кадыров пообещал решить все задачи, поставленные Путиным на «прямой линии»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 20 июня 2019, 14:14 — REGNUM  За ходом «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным следят все члены правительства Чечни во главе с руководителем республики Рамзаном Кадыровым. Чеченский лидер пообещал выполнить все задачи, которые поставит в ходе общения с гражданами России глава государства.

«Мы в полной готовности. Вместе с руководителями министерств и ведомств внимательно наблюдаем за ходом «прямой линии» президента России Владимира Путина. И, конечно, любые поручения Владимира Владимировича будут оперативно решены», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 20 июня, проходит ставшая уже традиционной «прямая линия» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В этом году она проводится уже в 18-й раз. Президенту задано уже около 2 млн вопросов. Большинство из них, по словам организаторов мероприятия, касаются проблем социальной сферы, образования и экологии, ЖКХ.

В 2018 году общение президента с народом продолжалось 4 часа 20 минут. На «прямую линию» поступило более 2 млн вопросов. В прямом эфире Путин дал ответ на 73 из них. Остальные вопросы были переадресованы органам власти на местах и федеральным ведомствам.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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