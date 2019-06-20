СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Орел, , 14:11 — REGNUM Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на «прямую линию» с президентом Российской Федерации учительницы из города Орла по вопросу получения низкой заработной платы — 10 тысяч рублей. Следствием будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале «прямой линии» президенту рассказали об обращении учителя высшей категории из Орла, чья зарплата составляет лишь 10,7 тыс. рублей. При том, что, по отчету орловских чиновников, средняя зарплата педагогов — 26 тыс. рублей.

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