В Госдуме обсудят правовую защиту граждан РФ за рубежом

Москва, , 13:15 — REGNUM Завтра, 21 июня, в Госдуме состоится круглый стол, где обсудят проблемы совершенствования стратегии правовой защиты российских граждан за рубежом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Речь пойдет о совершенствовании механизмов юридической и правовой помощи, а также поддержки граждан РФ, попавших в трудную жизненную ситуацию вдали от родины.

Среди участников — представители МИД, Минюста, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты, российских и международных правозащитных организаций, авторитетные адвокаты и политологи.

«Мы будем говорить обо всех ситуациях, о том, как системно защитить, предотвратить и, конечно, как помочь. Участие в круглом столе примут также близкие Марии Бутиной, Богданы Осиповой, Кирилла Вышинского, а также представители СПЧ, Amnesty International, Human Rights Watch», — сообщил Слуцкий.

Он отметил, что в последние годы складывается негативная тенденция, преимущественно со стороны властей США, по необоснованному преследованию граждан РФ.