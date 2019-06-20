Избирком Петербурга попытается продлить срок приема документов на мунвыборы

Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Санкт-Петербургская избирательная комиссия попытается продлить срок приема документов у кандидатов в муниципальные депутаты в тех муниципалитетах, которые скрыли дату назначения выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 июня в комиссии.

Однако сначала Горизбиркому предстоит доказать, что публикация в СМИ о назначении выборов действительно была сделана с нарушениями. Пока комиссия попыталась разобраться лишь с четырьмя муниципалитетами, хотя кандидаты в Петербурге жалуются на нарушения в десятках из них.

Так, накануне самовыдвиженцам в МО «Звездное» пришлось вызвать полицию, так как комиссия не только, по их утверждению, объявила выборы еще 9 июня, сообщив об этом лишь 19 июня, но и работала всего два часа в день, не приняв никого из заявителей.

О сокрытии выборов в МО «Сосновское» наслышаны даже в Центризбиркоме. Кандидаты жалуются на аналогичную ситуацию в МО «Гагаринское», «Пулковский меридиан», «Сампсониевское», «Чкаловское», «Шувалово-Озерки», №15, «Сергиевское» и других. В некоторых случаях кандидаты опять, как и во время беспрецедентно грязной кампании 2014 года, даже не могут найти избирком муниципалитета, чтобы подать документы, так как адреса работы или скрываются, или встречают их запертыми дверями.

Стоит отметить, что у кандидатов есть лишь 20 дней на регистрацию на муниципальных выборах. Срок отсчитывается с момента публикации решений об их назначении, но именно этот момент от широкой общественности и сокрыт.

Горизбирком Петербурга заявляет в свою очередь, что «вопрос о порядке опубликования решений о назначении выборов депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга требует выработки комплексных устойчивых системных решений, основанных на законе».

«При этом нужно добиться не только наказания виновников нарушений, но и восстановления прав всех участников избирательного процесса в полном объеме», — полагают в ГИК.

ГИК уже обязал ИКМО сообщать обо всех своих решениях в Горизбирком в течение суток после принятия, но исполнять это распоряжение спешат не все. Пока Горизбирком успел рассмотреть проблему в МО «Сосновское», где публикация в местной газете якобы вышла 11 июня, но до 15 июня об этом не знали. Горизбирком пожаловался в прокуратуру, Роскомнадзор.

ГИК также намерен привлечь виновников из ИКМО к административной ответственности, установить срок приема документов в режиме 8 часов в день, включая выходные, обязать ИКМО работать «до последнего посетителя», то есть принимать документы у всех кандидатов, пришедших в комиссию на момент окончания времени приема, отменить незаконные решения ИКМО.

Если выяснится, что публикация о назначении выборов была совершена «не должным образом», то срок приема документов у кандидатов продлят.

Впрочем, пока это решение Горизбирком еще не принял. Как поясняют в комиссии, чтобы оно устояло в судах, «его нужно подготовить». Этим в комиссии объясняют отмену заседания утром 20 июня, когда предполагалось обсуждение проблемы ИКМО, теперь же комиссия хочет сначала рассмотреть все поступившие жалобы, так как даже ситуация в «Сосновском», по мнению ГИК, требует дополнительной проверки, а в остальных муниципалитетах она либо «нормализовалась», либо тоже требует проверок.

Несколько членов Горизбиркома уже потребовали у председателя Виктора Миненко все же провести заседание хотя бы 21 июня. Под документом подписались члены комиссии Екатерина Фесик, Ольга Покровская, Алексей Березин, Николай Левшин и Валерий Николаев.

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Добавим, рабочая группа Горизбиркома также успела обсудить ситуацию в МО «Сампсониевское», где публикация о выборах вышла якобы 10 июня, но эти обстоятельства «требуют проверки». В ГИК она поступила лишь 17 июня. Более того, выяснилось, что даже председатель ИКМО до 17 июня была не в курсе, что выборы уже назначены. Однако, как утверждает Горизбирком, «вина ИКМО в данном случае не установлена».

Впрочем, рабочая группа ГИК предложила продлить срок приема документов кандидатов до 20 дней начиная с 18 июня. Горизбирком обсудил и выборв в МО № 15 и «Шувалово-Озерки», где не нашел оснований для продления срока приема документов.

На данный момент в Горизбирком поступил «ряд жалоб и обращений относительно ситуации в МО «Сергиевское» и ряда других». При этом документы о назначении выборов из этих комиссий так и не поступили. В ГИК подчеркивают, что все жалобы и обращения кандидатов «будут защищены или восстановлены в полном объеме».

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