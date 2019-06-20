Четверг, 20 Июня 2019 года
12:40:11 МСК

Минобороны РФ ответило Японии на обвинение в нарушении границ

Политика

Ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет в соответствии с международными правилами

Москва, 20 июня 2019, 12:36 — REGNUM  Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не входили в воздушное пространство Японии во время планового полета. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее японское военное ведомство заявило о нарушении воздушных границ российскими бомбардировщиками. Утверждалось, что 20 июня Ту-95 дважды оказались в границах страны.

Самолеты Ту-95 выполнили плановый полет над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями, а также над Тихим океаном в соответствии с международными правилами, заявили в Минобороны РФ. Полет длился более 14 часов, при этом на отдельных этапах — в сопровождении японских истребителей F-2 и F-15.

Как сообщало ИА REGNUM, один инцидент с Ту-95 произошел, по утверждению японской стороны, в районе острова Минами-Дайто в южной префектуре Окинава. Второй — в районе острова Хатидзё в Филиппинском море.

Читайте ранее в этом сюжете: Японские военные обвинили российские Ту-95 в нарушении границ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-японские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить