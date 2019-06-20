Четверг, 20 Июня 2019 года
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ФСБ раскрыла легенду учений в петербургском Политехе

Политика

Учения немного напугали горожан

Санкт-Петербург, 20 июня 2019, 11:07 — REGNUM  Сотрудники силовых структур на территории Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого отрабатывали пресечение террористического акта в вузе и нейтрализацию условных преступников. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, антитеррористические учения проходили в среду, 19 июня, в Калининском районе Петербурга, где расположены корпуса Политеха. Появление множества бойцов с автоматическим оружием и спецтехники встревожило горожан, однако в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и в полиции Петербурга граждан успокоили и попросили не волноваться.

Как пояснили сегодня в УФСБ, под эгидой НАК проведено плановое тактико-специальное учение «Экран». Его целью была отработка взаимодействия силовых структур по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте высшего образования.

Согласно легенде учения, группа условных террористов попыталась совершить акт терроризма в вузе.

«В результате реализованного оперативным штабом комплекса мероприятий, террористический акт был пресечен, условные террористы — нейтрализованы», — отметили в УФСБ.

Итоги учения показали эффективное взаимодействие подразделений региональных силовых ведомств при предотвращении и пресечении террористических угроз.

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Антитеррор
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