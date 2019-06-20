Четверг, 20 Июня 2019 года
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Барзани провел переговоры с представителями Иракской исламской партии

Политика

Стороны подчеркнули необходимость единства

Багдад, 20 июня 2019, 09:03 — REGNUM  Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани принял в Эрбиле делегацию Иракской исламской партии, об этом 20 июня сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы безопасности и внутренней политики Ирака, также речь зашла о ситуации в Ниневии, где бушуют лесные пожары, и восстановлении Мосула, разрушенного террористами.

Барзани подчеркнул необходимость единства всех политических партий страны, дабы препятствовать угрозе возрождения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на то, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели поражение в Ираке, разрозненные «спящие» ячейки продолжают беспокоить граждан и правоохранительные органы страны.

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Внутренняя политика Ирака
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