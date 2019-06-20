Кургинян: «Глобализм атакует национальные ценности для уничтожения стран»

, , 07:37 — REGNUM В эпоху американского глобализма, в демократических и открытых обществах происходит не конкуренция взглядов, разных культур и ценностей, а происходит целенаправленная атака глобализма на национальные, религиозные и культурные ценности этих стран, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, пока конкуренция идей происходит на низовом уровне разных обществ, когда граждане общества одной страны транслируют гражданам другой страны свои ценности и взгляды, ничего страшного не происходит. Другое дело, как в процесс вступает чужое государство со всей мощью своих спецслужб и сетей влияния внутри чужого гражданского общества. Тогда начинается война на разложение чужого общества изнутри под видом конкуренции взглядов.

«Когда государство ставит себе целью разлагать чужое общество, объединяет под это ресурсы, не сопоставимые с личностью и с общественной структурой, и начинает проводить программы резко более профессиональные, чем это могут делать отдельные люди, граждане оказываются беспомощными перед лицом вторжения государственной мощи, поставившей себе задачу разрушить общество», — заявил политолог, добавив, что тогда мощное государство вполне способно разложить общество противника.

По его словам, всё это мы видели на практике в Сирии, Ливии, на Украине и где угодно еще. Тамошние общества были вскрыты, как консервные банки. И эта технология известна с давних пор, будь то неоколониализм или глобализм. В этой ситуации дело не в том, что у тебя есть свобода слова и твои граждане свободно выражают свои мысли, а в том, что под видом граждан чужое государство бьет по твоим ценностям, ослабляя и уничтожая государство.