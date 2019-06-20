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Трамп проинформирован о ракетном ударе по Саудовской Аравии — Сандерс

Политика

«Мы внимательно следим за ситуацией»

Вашингтон, 20 июня 2019, 07:18 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп проинформирован о деталях ракетного удара по Саудовской Аравии, сообщила в среду, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает агентство Reuters.

«Мы внимательно следим за ситуацией и продолжаем консультации с партнерами и союзниками», — добавила Сандерс.

Ранее йеменские хуситы сообщили, что они нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Аш-Шукейк в саудовской провинции Джизан.

Пока подтверждения этой информации от саудовских властей не поступало.

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Ситуация в Йемене
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