Четверг, 20 Июня 2019 года
03:17:55 МСК

Сирия запросила помощь у Китая для борьбы с радикалами

Политика

Сирия попросила Китай предоставить необходимые инструменты, а не участвовать в антитеррористических операциях

Дамаск, 20 июня 2019, 03:17 — REGNUM  Глава сирийского МИД Валид Муаллем на переговорах запросил у Китая помощь в борьбе с экстремистской организацией «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает телеканал Al Mayadeen.

«Мы сказали нашим китайским друзьям: дайте нам инструменты для борьбы с радикалами», — заявил он.

Муаллем подчеркнул, что просьба касается лишь «военных, политических и культурных средств». Само военное присутствие Китая в Сирии и борьба с террористами в провинции Идлиб не предполагается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Китай запросил у Турции поддержки в борьбе с боевиками, орудующими в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Соответствующая просьба была озвучена после критики Турции в адрес Китая за несоблюдение прав тюркского и мусульманского населения этого региона Поднебесной.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай хочет поддержки Турции в его борьбе с исламизмом. Запад не хочет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить