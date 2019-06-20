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«Русское финансовое общество» отреагировало на внесение в чёрный список США

Политика

Российская небанковская организация попала под санкции США по КНДР

«Русское финансовое общество» отреагировало на внесение в чёрный список США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опять санкции

Москва, 20 июня 2019, 01:30 — REGNUM  В кредитной организации «Русское финансовое общество» не осведомлены о причинах внесения её в санкционные списки министерства финансов США. Об этом сообщил РБК представитель организации.

«Мы не можем предположить, по каким основаниям НКО могло быть включено в санкционный список, и воздержимся от комментариев до выяснения обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

Он выраил надежду, что недоразумения будут урегулированы в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня министерство финансов США сообщило о внесении российской небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» в чёрный список, связанный «с нераспространением оружия массового уничтожения».

По информации Вашингтона, в 2017—2018 годах организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng Industry, которая находится в санкционных списках США по Северной Корее.

Согласно информации на сайте «Русского финансового общества», организация специализируется на расчётно-кассовым обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также осуществляет валютные и конверсионные операции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США ввели санкции в отношении «Русского финансового общества»

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