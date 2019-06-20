США отправят на Ближний Восток ЗРК Patriot и самолёты-разведчики

Вашингтон, , 01:11 — REGNUM США намерены направить на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, а также беспилотники и самолёты-разведчики, сообщили 19 июня в Пентагоне.

Как уточняется, переправка вооружения запланирована в рамках объявленного ранее расширения контингента американских военных в регионе по запросу Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM). Согласно сообщению Пентагона, вместе с указанным вооружением будут отправлены также «другие средства сдерживания».

Напомним, днём ранее министерство обороны США сообщило о намерении отправить на Ближний Восток ещё около тысячи военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Речь идёт об инциденте с двумя нефтяными танкерами в Оманском заливе, ответственность за который США возложили на Иран.

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