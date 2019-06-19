Мошенники стали использовать социальную инженерию — Сбербанк

Москва, , 17:55 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк предупреждает, что мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост — в среднем на 4−6% в месяц. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Тренды киберпреступности остаются прежними: в нашей стране социальная инженерия продолжает рост. Пока не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы фиксируем 4−6% роста «социального» мошенничества в месяц», — рассказал Кузнецов.

При этом он выразил надежду, справиться с этой проблемой удастся с помощью совместных усилий банковского сектора, законодателей, успешных действий Банка России, а также успешных действий правоохранительных органов и компаний.

Кузнецов отметил, что «социальные инженеры», занимающиеся мошенничеством, стали сфокусироваться в 2019 году в основном на гражданах России в возрасте от 25 до 35 лет.

При этом ранее таким атакам были в основном подвержены граждане пожилого возраста, однако сейчас положение дел изменилось.