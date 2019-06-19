В крушении МН17 Запад может обвинить только РФ – Бородай

Москва, , 17:46 — REGNUM Запад не может обвинить в крушении лайнера Malaysia Airlines никого, кроме России, так как в противном случае ему придется признать, что он помогает преступникам, считает глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Об этом он заявил 19 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Совместная следственная группа назвала имена четырёх человек, якобы причастных к крушению малазийского «Боинга».

"Я не хочу разбираться со всей этой чепухой с так называемыми доказательствами, — сказал Бородай. — То, что сам по себе процесс будет тенденциозным, мягко говоря, было ясно с самого начала. «Боинг» упал, и в ту же самую ночь на нас посыпались обвинения. На ополчение, на республики Донбасса, на Россию в целом. Дело не в этом, а в том, что никому, кроме нас, предъявить обвинения невозможно с точки зрения Запада. Потому что иначе Запад распишется в том, что он помогает тем, кто совершил преступление против его собственных граждан. Помогает устойчиво в течение пяти лет. И военным образом, и организационным, и финансовым».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Совместной следственной группы (ССГ), трое граждан РФ и один гражданин Украины причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине. Следователи назвали четверых человек: речь идёт об Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Суд начнётся 9 марта 2020 года.

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