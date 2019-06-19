В Индии обеспокоены протекционистским креном в политике США

Нью-Дели, , 17:05 — REGNUM «В торговой войне, развязанной США, не будет победителя, но она окажет огромное негативное воздействие на экономику всех стран», — считает генеральный секретарь Индийско-китайского экономического и культурного совета Мохаммед Сакиб, сообщает 19 июня Синьхуа.

Экономист и общественный деятель считает, что навязывание односторонних подходов и проведение протекционистской политики является «опасным сигналом» и нанесет ущерб самим США.

Сакиб убежден, что Вашингтон не может и не имеет права менять правила игры в одностороннем порядке, ставя внутреннюю политику выше международных правил только потому, что не хочет выгоды другим. Он считает, что Индия и Китай, как крупные развивающиеся страны, должны работать вместе, защищая общие права и интересы «третьего мира» в международном сообществе.