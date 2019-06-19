Среда, 19 Июня 2019 года
17:05:57 МСК

В Индии обеспокоены протекционистским креном в политике США

Политика

И готовы взаимодействовать с Китаем в защите интересов развивающихся стран

Нью-Дели, 19 июня 2019, 17:05 — REGNUM  «В торговой войне, развязанной США, не будет победителя, но она окажет огромное негативное воздействие на экономику всех стран», — считает генеральный секретарь Индийско-китайского экономического и культурного совета Мохаммед Сакиб, сообщает 19 июня Синьхуа.

Экономист и общественный деятель считает, что навязывание односторонних подходов и проведение протекционистской политики является «опасным сигналом» и нанесет ущерб самим США.

Сакиб убежден, что Вашингтон не может и не имеет права менять правила игры в одностороннем порядке, ставя внутреннюю политику выше международных правил только потому, что не хочет выгоды другим. Он считает, что Индия и Китай, как крупные развивающиеся страны, должны работать вместе, защищая общие права и интересы «третьего мира» в международном сообществе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговые войны США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить