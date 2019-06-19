Жириновский объяснил свой демарш из-за закона о гражданстве для русских

Москва, , 16:13 — REGNUM Законопроектом о получении гражданства РФ в упрощенном порядке для русских по национальности не ущемляет ничьих прав, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Законом мы не ограничиваем ничьи права. Наоборот — мы расширяем права самого большого, государствообразующего народа России. И это чудовищно, это кощунство отказывать в таком законе. Это позор, когда в русском парламент говорят: не будем заботиться о русских», — считает парламентарий.

Он обратил внимание на то, что за границей ущемляют права русских.

«А кого на Украине убивают? Не русских? А какой язык там ущемляют? Не русский? Какого-то другого народа России? За рубежом в основном страдают русские, их выдавливают из бывших союзных республик и даже из некоторых республик в самой России. Миллионы русских хотят вернуться на родину, связать свою жизнь с Россией, а мы заставляем их сдавать экзамен по русскому языку, заставляем доказать, что они хотят жить в России, доказать, что у них есть деньги», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами ЛДПР, документ предусматривает предоставление права на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства в случае, если национальность хотя бы одного из родителей такого гражданина или лица без гражданства записана в акте о рождении либо ином подтверждающем документе как русский.

В знак протеста Жириновский заявил о том, что покидает зал пленарных заседаний Госдумы.

«Я покидаю этот зал. Мне с вами не по пути!» — возмущенно воскликнул Жириновский, выступая в ходе обсуждения законопроекта депутатов фракции.

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