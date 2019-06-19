Highly likely: В Госдуме заявили о дискредитации следствия по делу MH17

Москва, , 16:06 — REGNUM В Госдуме осудили публикацию данных о виновных в трагедии MH17.

«Очередное обвинение России в стиле highly likely: Совместная следственная группа по трагедии MH17 провела пресс-конференцию, на которой назвала «виновных», среди которых трое граждан России и один гражданин Украины. Среди назначенных «крайними», например, Игорь Гиркин, больше известный широкой общественности как Игорь Стрелков», — отметил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в Facebook.

Главный аргумент «следователей» заключается в том, что указанные граждане в это время находились на Юго-Востоке Украины, и «может быть, наверное, очевидно» могли быть причастны к катастрофе.

Он возмущен, что на этом основании дело собираются передать в суд.

«Мало того, что сегодняшние заявление так называемой следственной группы полностью дублирует доклад Bellingcat, так и ещё «расследование» опирается на сомнительные публикации в социальных сетях. Ни одного доказательства или факта. Ни одного! Нет даже самого очевидного — расшифровки «черных ящиков». Верх профессионализма!» — указал парламентарий.

Публиковать результаты расследования такого уровня — «это, как минимум, стыдно и недостойно», констатировал Толстой.

«Следственная группа сегодня окончательно дискредитировала себя. Как после такого они будут смотреть в глаза родственникам погибших, которые уже 5 лет ждут от этих серьезных людей в мундирах не политических заявлений, а реальных результатов и наказания настоящих виновных?! Рано или поздно всё это «следствие» с его умозаключениями рассыплется, как нашумевший доклад спецпрокурора Мюллера», — заключил Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины разбился лайнер Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Погибли 298 человек. В ССГ входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17