Госдолг Киргизии составляет 51,3% ВВП

Бишкек, , 14:48 — REGNUM Сумма государственного долга Киргизии составляет чуть больше $4 млрд 444,7 млн (свыше 285,9 млрд рублей) или 51,3% от прогнозного объема валового внутреннего продукта страны в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В том числе внешний долг — более $3 млрд 785,9 млн (почти 243,6 млрд рублей) и внутренний долг — около $658,8 млн (почти 42,4 млрд рублей).

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Больше всего денег республика задолжала:

Экспортно-импортному банку Китая — около $1 млрд 703,9 млн (свыше 109,6 млрд рублей),

Международной ассоциации развития (группа Всемирного банка) — около $651,7 млн (свыше 41,9 млрд рублей),

Азиатскому банку развития — более $577,6 млн (свыше 37,1 млрд рублей),

Японскому агентству международного сотрудничества (JICA) — более $237,8 млн (15,3 млрд рублей),

Международному валютному фонду — более $163,1 млн (около 10,5 млрд рублей).

По внешнедолговым обязательствам Киргизии на льготные кредиты приходится около $3 млрд 727,3 млн (почти 239,8 млрд рублей), а на обычные займы — только около $58,67 млн (почти 3,8 млрд рублей).

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