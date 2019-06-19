Руководители ЕС теряют интерес к Украине и готовы махнуть на неё рукой?

Москва, , 13:15 — REGNUM В ЕС нарастает серьёзное неприятие тех процессов, которые происходят на Украине, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал 19 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«В будущем политика Европы в отношении Украины будет минимизирована, — считает Шаповалов. — Стоит ждать того, что Брюссель махнёт рукой на Украину. После активнейшего участия в евромайдане по сути весь последующий период мы наблюдаем постепенную утрату Европой интереса к украинской проблематике. Основной причиной тому является то, что нет никаких перспектив для того, чтобы ситуация развивалась в нужном Европе русле. То положение дел, которое сложилось на Украине, дискредитирует европейские усилия, поскольку речь фактически идёт о том, что приходится поддерживать, а значит и брать на себя ответственность за действия, которые идут вразрез с европейскими ценностями».

К числу таких действий политолог отнёс закон о языке или преследования журналистов на Украине.

«В ЕС уже давно нарастает серьёзное неприятие тех процессов, которые идут на Украине, — убеждён эксперт. — Еще одна причина постепенной утраты интереса — это то, что всё-таки ЕС имеет целый ряд других проблем, которые являются более важными для него. Это внутренние проблемы: миграция, Brexit, экономические проблемы, системный политический кризис, кризис старых политических партий. Однако есть ряд европейских стран, которые будут и дальше проявлять интерес к украинской тематике, — Польша прежде всего, но это связано не столько с позицией ЕС, сколько с позицией США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Париж и Берлин хотят урегулировать военный конфликт в Донбассе и облегчить диалог Украины с Россией,

«Я хочу вновь подтвердить желание Франции вместе с Германией поддержать вас, господин президент, и облегчить ваш диалог с Россией», — заявил Макрон в рамках его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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