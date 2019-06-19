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Правящая партия Турции: все, затаив дыхание, ждут выборов в Стамбуле

Политика

Правящая партия Турции: «Такое ощущение, что мы проводим общеевропейские выборы»

Анкара, 19 июня 2019, 13:29 — REGNUM  Кандидат правящей Партии справедливости и развития Турции в Стамбуле, бывший премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым заявил: «Такое ощущение, что мы проводим не муниципальные выборы в Стамбуле, а общеевропейские выборы. Какой небывалый интерес… Все, затаив дыхание, ждут выборов в Стамбуле».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым отметил: «Наши пути разошлись, но души слились воедино. Наши пути расходятся, но Турция всегда остаётся единой». Он продолжил: «Слово Бинали Йылдырыма — это слово Реджепа Тайипа Эрдогана. Чтобы понять, какие шаги мы предпримем, нужно посмотреть на прошедшие 16 лет. На построенные за это время тоннели и аэропорты. В Стамбуле нет ни одной проблемы, которую мы не смогли бы решить». Политик добавил: «Говорят, мол, есть проблемы с дорожным движением, трафиком. Но при упоминании этого кто сразу же приходит вам в голову? Мы решаем проблемы трафика, можете быть абсолютно спокойны на этот счет, но это отнюдь не единственная проблема. Мы сделаем Стамбул таким, что он будет служить интересам молодежи, мужчин и женщин и каждого участника более 20 тысяч городских предприятий».

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Зарубежная хроника
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