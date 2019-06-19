Эксперт: Турция выполняет свои обязательства по Идлибу

Анкара, , 12:23 — REGNUM Директор турецкого Института исследований России (RUSEN) профессор Салих Йылмаз заявил, что Турция выполняет все обязательства, вытекающие из сочинских договоренностей по Идлибу. По его мнению, именно благодаря усилиям Турции вооруженные группировки были выведены из демилитаризованной зоны в зоне деэскалации в северо-западном регионе Сирии. Он противопоставил такой подход действиям режима Башара Асада, который, наоборот, стягивал силы к границам зоны деэскалации, блокировав дороги в район.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Салих Йылмаз обратил внимание на то, что позиции Турции и России по Идлибу различаются. Он считает, что отношение России к действиям режима Башара Асада провоцирует напряженность в регионе. Эксперт также добавил: «Главным препятствием для прекращения огня в Идлибе являются беспорядочные обстрелы и бомбардировки населенных пунктов северо-запада Сирии. Тот факт, что Россия сосредоточила свое внимание на Идлибе и игнорирует ситуацию в подконтрольных США районах Сирии у израильской границы, а также в зоне, захваченной боевиками Рабочей партии Курдистана, вызывает ряд вопросов».