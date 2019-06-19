Турция поддерживает идею «Ливийского форума»

Анкара, , 12:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Турецкой Республики в своем заявлении приветствовало инициативу главы Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа по организации «Ливийского форума» для вывода страны из кризиса. Мероприятие планируется провести при координационной поддержке ООН.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении МИД Турции говорится: «Турция продолжит поддержку конструктивных шагов по созданию всеобъемлющего диалога и согласия для продвижения политического процесса и обеспечения долговременного периода стабильности в Ливии».

Напомним, что подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара 4 апреля 2019 года начали наступление на столицу страны Триполи с южного направления. Продолжаются ожесточенные бои с вооруженными формированиями удерживающего город Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. В ответ силы Правительства проводят контрнаступление, начав операцию под названием «Гнев вулкана».