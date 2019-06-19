Жириновский предложил стоя слушать «прямую линию» с Путиным

Москва, , 12:14 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил депутатам Госдумы стоя слушать «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным», передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

«Предлагаю депутатам в своем кабинете стоя слушать все выступление по «прямой линии», это будет более чувствительно, чтоб это не было так: да ладно, чай пойду попить. Не выходить из кабинетов с 12:00 до окончания. И стоя слушать! А помощники все фиксируют», — предложил Жириновский.

Ведущий заседание первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), реагируя на реплику парламентария, отметил, что «каждый депутат сам решает, как ему удобней слушать».

«Прямая линия» состоится завтра, 20 июня. Госдума намерена отменить пленарное заседание, чтобы депутаты имели возможность послушать президента РФ.

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