Среда, 19 Июня 2019 года
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Болтон встретится с главами МИД Армении и Азербайджана

Политика

20 июня в Вашингтоне планируется провести очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ

Болтон встретится с главами МИД Армении и Азербайджана
Иллюстрация:  primeminister.am
Джон Болтон

Вашингтон, 19 июня 2019, 11:55 — REGNUM  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшее время проведет встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я жду встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана на этой неделе с целью содействия продолжительному диалогу между ними, — написал Болтон. — Соединенные Штаты готовы содействовать установлению мира в регионе».

20 июня в Вашингтоне планируется провести очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Эта встреча проходит на фоне роста напряженности на линии соприкосновения в последнее время. И с армянской, и с азербайджанской стороны есть сообщения о жертвах.

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