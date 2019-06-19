Преподаватель арабского языка возглавил Агульский район Дагестана

Агульский район, Дагестан, , 11:23 — REGNUM Назначен временно исполняющий обязанности главы Агульского района Дагестана. Должность занял бывший врио начальника управления образования города Махачкалы Закир Каидов, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе районной администрации.

Прежде Каидов работал преподавателем арабского языка на факультете востоковедения Дагестанского государственного университета. В 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». В конце декабря 2018 года врио мэра Махачкалы Мурад Алиев назначил его начальником городского управления образования вместо отправленного в отставку Тагира Мансурова.

Как сообщало ИА REGNUM, на вышеназванной должности Закир Каидов не проработал и трёх месяцев и был отправлен уволен в середине марта. В СМИ тогда появилась информация, что действующий мэр Салман Дадаев уволил его из-за неправильно указанной в анкете ссылки на свою страницу в Instagram. Так новый градоначальник якобы нашёл повод избавиться от чиновника, отказавшегося добровольно уйти в отставку.

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Позже пресс-служба мэрии разъяснила, что основанием для увольнения Каидова стало имевшееся у него замечание, вынесенное комиссией по урегулированию конфликта интересов за отказ предоставить недостающие сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в интернете.

В конце апреля Каидов через суд сумел восстановиться в должности. Однако к тому моменту уже был назначен новый руководитель управления образования дагестанской столицы, а именно Вадим Дибияев. Ранее он в течение пяти лет возглавлял информационно-аналитический центр при министерстве образования и науки республики.