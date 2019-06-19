Нормандский формат: «Готовиться к встрече не надо — она никому не нужна»

Москва, , 10:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский проявил свою полную недееспособность на своём посту, а потому переговоры с ним по вопросу мирного урегулирования в Донбассе лишены для российской стороны какого-либо смысла. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Всё время рассказывают, что Зеленский должен встретиться с Путиным. А я не хочу, чтобы Зеленский встречался с Путиным! Чтобы встречаться и быть эффективным в переговорах, нужно уметь реализовать взятые на себя обязательства. А для этого надо навести порядок в собственной стране, в своей армии, чтобы она хотя бы прекратила стрелять», — заявил Килинкаров.

По его мнению, в текущем формате команда украинского президента совершенно недееспособна — она не смогла принять даже очевидное решение, такое как освобождение политзаключённых.

«Я не вижу вообще никаких движений: ни со стороны главы администрации, ни со стороны его помощников, ни со стороны тех людей, которые назначены советниками, заместителя службы безопасности», — отметил Килинкаров.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что лидеры стран нормандской четвёрки могли бы встретиться в Париже, однако в условиях полного паралича власти на Украине, такие переговоры будут абсолютно бесперспективными, уверен эксперт.

«Нормандский формат — не надо готовиться к встрече. Эта встреча никому не нужна», — подчеркнул он.

Отметим, что сам Зеленский подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но выставил ряд условий: это, в частности, освобождение украинских моряков, прекращение огня и разведение вооружений в Донбассе.