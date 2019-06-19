Отказ от видеокамер на участках выгоден «политическим монополистам»: мнение

Казань, , 09:41 — REGNUM Представители общественных организаций Татарии обратились к главе республике Рустаму Минниханову с просьбой не отказываться от видеокамер на участках во время выборов депутатов Госсовета, намеченных на 8 сентября 2019 года. В заявлении Ассоциации наблюдателей РТ отмечается, что «особую озабоченность различных политических сил вызывает вопрос доверия к результатам будущих выборов», а «устранение одного из эффективных средств объективного контроля, каким являются камеры видеонаблюдения, существенно подрывает прозрачность выборных процедур и доверие к ним». Обращение обнародовано на сайте организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, 8 сентября 2019 года жители Татарии будут выбирать 100 депутатов Госсовета. Половину — по партийным спискам. В единый день выборов в целом планируют заместить также 186 мандатов в рамках 157 избирательных кампаний в 40 районах республики.

На выборах в республиканской парламент было решено отказаться от видеонаблюдения на самих участках, ограничившись лишь видеокамерами в помещениях территориальных избирательных комиссиях. Глава Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов ранее объяснил такое решение тем, что «установка видеокамер — достаточно дорогая штука», а «живой наблюдатель всегда лучше любого технического средства».

Представители общественных организаций, в том числе Ассоциации наблюдателей РТ, не согласились с подобным заявлением и написали открытое обращение к главе Татарии Рустаму Минниханову.

В нём авторы отмечают, что важность выборов Госсовета трудно переоценить, так как этот выбор определит путь региона на годы вперёд, но «особую озабоченность различных политических сил вызывает вопрос доверия к результатам будущих выборов», поэтому отказ от видеонаблюдения вызывает сожаление.

«Совершенно очевидно, что отказ от видеокамер является не просто техническим решением, а имеет существенное политическое значение, — говорится в обращении. — Каждое политическое объединение, участвующее в выборах, и каждый кандидат по одномандатному избирательному округу вправе обеспечить своё представительство на избирательных участках направлением наблюдающих лиц. Однако опыт прошлых лет показывает, что независимые наблюдатели нередко работают в условиях морального прессинга, активного противодействия со стороны комиссий и псевдонаблюдателей и даже становятся объектом необоснованного преследования со стороны правоохранительных органов. В таких условиях традиционное наблюдение за избирательным процессом становится малоэффективным. Данная проблема на сегодняшний день так же остра, как и раньше».

В заключении представители Ассоциации заявили, что «устранение одного из эффективных средств объективного контроля, каким являются камеры видеонаблюдения, существенно подрывает прозрачность выборных процедур и доверие к ним»:

"Отказ от применения средств видеонаблюдения создаёт благодатную почву для безнаказанных нарушений избирательного законодательства и объективно выгоден лишь нынешним политическим монополистам, обладающим гласным и негласным административным ресурсом».

Ассоциацию уже поддержали республиканское отделение партии «Яблоко», ряд общественных организаций.