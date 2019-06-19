Министр энергетики Казахстана прокомментировал создание нового министерства

Нур-Султан, , 09:11 — REGNUM Между министерством энергетики и министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана не возникнет конфликта интересов. Об этом 19 июня заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает агентство «Казинформ».

Министр прокомментировал создание нового ведомства. По его словам, создание отдельного министерства, которое будет отдельно заниматься вопросами экологии и природными ресурсами является правильным и выверенным решением.

«На каждом этапе развития экономики и общества необходимо иметь свою конфигурацию органов государственного управления», — добавил Бозумбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Ведомству передана часть функций министерства энергетики и министерства сельского хозяйства.

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