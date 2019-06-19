Парламент Казахстана одобрил соглашение о сотрудничестве с CERN

Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве между Казахстаном и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) одобрили депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, сообщает 19 июня издание «Власть».

Депутаты отметили, что соглашение позволит укрепить научные связи и создаст условия для участия ученых, студентов и специалистов из Казахстана в научных центрах CERN.

В Мажилисе добавили, что после ратификации соглашения ученые из Казахстана смогут проходить стажировку на действующих установках CERN.

Напомним, в 2006 году в филиале института ядерной физики национального ядерного центра Казахстана в Нур-Султане был построен ускоритель тяжелых ионов ДЦ-60. Ускоритель является базовой установкой междисциплинарного научно-исследовательского комплекса.

Читайте также: CERN откажется от ПО Microsoft из-за его высокой стоимости