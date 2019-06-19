Париж следит за развитием ситуации в Гвинее-Бисау — МИД Франции

Париж, , 08:05 — REGNUM Франция внимательно следит за развитием политической ситуации в Гвинее-Бисау, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

После свободных и мирных всеобщих выборов 10 марта, результаты которых были приняты всеми партиями, Франция выразила надежду, что новое правительство может быть назначено в кратчайшие сроки.

МИД Франции призывает всех политических деятелей продолжать диалог и прийти к консенсусу по вопросу состава бюро народного собрания и назначения нового премьер-министра.

Франция приветствует приверженность всех партнеров Гвинеи-Бисау поддержке избирательного процесса в стране, в частности решительное участие Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Известно, что Франция намерена и дальше принимать посреднические усилия по назначению даты президентских выборов в Гвинеи-Бисау к концу 2019 года, завершив тем самым избирательный цикл.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Гвинеи-Бисау начался в 2015 году после избрания президента Хосе Марио Вас. Новый президент сместил премьер-министра страны из-за разлада в отношениях.

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