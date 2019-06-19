Среда, 19 Июня 2019 года
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Помпео обсудил с Могерини ситуацию на Украине

Политика

Подробности встречи пока не разглашаются

Вашингтон, 19 июня 2019, 04:21 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини в Вашингтоне, сообщает пресс-служба американского госдепа.

Сообщается, что в ходе встречи Могерини и Помпео обсудили отношения между Соединенными Штатами и ЕС. Также они обсудили ситуацию вокруг Украины, Кубы, Ирана, России, Венесуэлы, Молдавии, Ливии и Афганистана. Подробности встречи пока не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини в ходе своего визита в Вашингтон заявил, что Италия является самым надежным союзником Соединенных Штатов в Евросоюзе. Также Сальвини встретился с Майком Помпео и вице-президентом США Майком Пенсом.

Читайте ранее в этом сюжете: Сальвини назвал Италию надежным союзником США в ЕС

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