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Лавров посоветовал послу Швейцарии в РФ нужную поговорку на случай санкций

Политика

От санкций никто не застрахован

Лавров посоветовал послу Швейцарии в РФ нужную поговорку на случай санкций
Иллюстрация: Mid.ru
Выступление Сергея Лаврова на торжественной церемонии открытия реконструированного комплекса зданий Посольства Швейцарии в Москве

Москва, 18 июня 2019, 23:02 — REGNUM  Посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье на церемонии открытия обновленного комплекса зданий дипломатической миссии его страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает телеканал RT.

Стихотворение получилось довольно странным и состояло, в частности, из 14 фразеологизмов, в числе которых: «Конь в пальто», «дед Пихот», «нет худа без добра».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который присутствовал на церемонии и известен своим остроумием, в шутку процитировал Иву Росье ещё одну поговорку, которая, по мнению главы российского внешнеполитического ведомства, могла бы пригодиться представителю Швейцарии в том случае, если против него будут введены санкции.

«Волков бояться — в лес не ходить», — сказал Сергей Лавров.

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