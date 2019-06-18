Глава КНР надеется, что США справедливо отнесутся к китайским компаниям

Пекин, , 18:16 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает Центральное телевидение Китая.

В ходе разговора лидеры двух стран обсудили торгово-экономические вопросы, а также те противоречия, которые имеются между двумя странами в сфере торговли.

Председатель Си Цзиньпин выразил надежду на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями. Он также заметил, что вопросы торговли и экономики следует решать путем равноправного диалога.

«В торгово-экономических вопросах стороны должны решать проблемы путем равноправного диалога, учитывать оправданные озабоченности друг друга. Мы также надеемся на то, что американская сторона будет справедливо обращаться с китайскими компаниями», — сказал глава Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп развязал против Китая настоящую торговую войну. Он ввел пошлины на товары, производимые на территории Китая, и тем самым пытается вернуть американский капитал назад в Соединённые Штаты. Против передовых китайских компаний, в частности, Huawei, введены жесткие санкции.