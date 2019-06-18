Мэр Екатеринбурга назвал три возможные площадки для храма Святой Екатерины

Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Екатеринбурге есть три площадки, которые хорошо бы подошли для строительства храма Святой Екатерины. Об этом заявил глава города Александр Высокинский в эфире радио «Эхо Москвы — Екатеринбург».

Мэр признался, что лично ему больше всего нравится вариант со строительством на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода. По мнению Высокинского, эта площадка может стать консенсусной для жителей города, также она хороша и с архитектурной точки зрения.

Две другие площадки — на пустыре у перекрёстка ул. Фурманова — ул. Белинского и у стадиона «Екатеринбург-Арена», на ул. Татищева.

Любопытно, что Высокинский не назвал площадку к екатеринбургского цирка на месте недостроя — гостиницы «Дели». Возможно, мэрия решила отказаться от варианта, ведь хозяин участка ранее просил за землю 1 млрд рублей.

Напомним, 17 июня 2019 года вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что храм Святой Екатерины теперь начнут строить не раньше конца 2020 года. Храм уже точно не будут строить в сквере у театра Драмы — екатеринбургская епархия публично отказалась от такого варианта.

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