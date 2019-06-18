«Откатился на 10 лет назад»: Эффективны ли санкции США против Ирана?

Москва, , 16:32 — REGNUM Атаку на танкеры в Оманском заливе в Вашингтоне рассматривают как повод для того, чтобы окончательно «задушить» Иран экономической блокадой. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Экономика Ирана очень сильно страдает от американских санкций. Когда заключили совместный всеобъемлющий план действий, в 2016 году Иран рост на 6% в год. Сейчас рост сократился на 5%. Американцы умело используют финансово-экономические инструменты для того, чтобы душить иранский режим», — заявил Данюк.

Эксперт напомнил, что на момент снятия с Ирана санкций, все эксперты говорили, что из-за технологического отставания страна всё равно не сможет нарастить добычу нефти.

«Сейчас уровень добычи нефти в Иране соответствует показателям 2012 года. Иран откатился чуть ли не на 10 лет назад. Но даже в западном мире есть страны, которые прекрасно понимают, что Иран, богатый энергетическими ресурсами — очень выгодный партнёр», — продолжил политолог.

«Мы помним, как громко кричали из Франции и Германии о том, что Трамп рушит десятилетний переговорный процесс, выходя из этой сделки, которая была одобрена Советом безопасности ООН. Европа искала механизмы для того, чтобы продолжать торгово-экономические сотрудничество с Ираном, создали систему международной торговли, куда входит Британия, Франция и Германия. Работает эта система? Ничего подобного. Даже подобного рода система не была реализована из-за давления американцев», — заключил он.

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что в Вашингтоне считают причастным к нападению Тегеран и рассматривают в связи с этим возможность военных действий.