Руденя: Нацпроекты дадут конструктивный эффект для Тверской области

Тверь, , 16:16 — REGNUM Реализация национальных проектов в сочетании с мероприятиями Стратегии пространственного развития даст серьезный, конструктивный эффект для Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, заявил губернатор Игорь Руденя 18 июня по итогам обсуждения реализации национальных проектов на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, в повестку вошли вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года, поддержки социально-экономического развития моногородов.

«Самое главное сегодня — активно работать, вовремя формировать документы и отслеживать реализацию запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. В Тверской области это в том числе новые детские сады, школы, которые строятся в областном центре и других муниципальных образованиях. Также это национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие», — прокомментировал Игорь Руденя итоги обсуждения журналистам.

Как отмечалось на заседании, в текущем году на реализацию нацпроектов регионам будет выделено 593,8 млрд рублей, в 2020 году — 645,7 млрд рублей, в 2021 году — 655,9 млрд рублей. Вице-премьер Мутко обратил внимание на необходимость доведения средств до конкретных исполнителей мероприятий в самые оперативные сроки. В Тверской области реализуются 12 национальных проектов, разработано 50 региональных проектов, заключены соглашения о реализации 39 из них. В 2019 году объем финансирования по всем направлениям составит 8,7 млрд рублей, в 2020 — 8,9 млрд рублей, в 2021 году — 8,3 млрд рублей, всего же на реализацию национальных проектов на территории региона в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей.

Также на заседании обсуждалась Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. По мнению Игоря Рудени, реализация национальных проектов в сочетании с мероприятиями Стратегии пространственного развития даст серьезный, конструктивный эффект для Верхневолжья.

Отметим, что 17 июня в Тверской области работала группа контроля президиума генерального совета партии «Единая Россия», которая проинспектировала реализацию в регионе национальных проектов по пяти направлениям — «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура». В целом федеральная группа положительно оценила реализацию национальных проектов в Тверской области.