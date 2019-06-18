Вторник, 18 Июня 2019 года
16:32:20 МСК

Правительство РФ прояснит свою позицию по уничтожению «санкционки»

Политика

Комитет Госдумы поддержал

Правительство РФ прояснит свою позицию по уничтожению «санкционки»
Иллюстрация: Rospotrebnadzor.ru
Уничтожение продуктов

Москва, 18 июня 2019, 16:15 — REGNUM  Госдума запросит позицию правительства относительно запрета на уничтожение «санкционных» продуктов питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, соответствующее протокольное поручение депутата Дмитрия Ионина («Справедливая Россия») нашло поддержку парламентариев и профильного комитета по экономполитике.

Комитет Госдумы запросит позицию правительства относительно «возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов».

«Комитет протокольное поручение поддерживает», — заявил глава комитета Сергей Жигарев (ЛДПР).

Роспотребнадзор выступил с предложением по разработке нормативно-правовых актов о запрете захоронения и уничтожения продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме интересуются позицией правительства по уничтожению «запрещенки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить