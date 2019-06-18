Создание новгородского «Вечевого колокола» признали неконкурентным

Великий Новгород, , 15:14 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Новгородской области установило нарушения федерального закона «О защите конкуренции» в действиях правительства региона, администрации губернатора Новгородской области и областного медиахолдинга ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (ОГАУ «АИК») при создании интернет-портала «Вечевой колокол». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на официальном сайте ФАС опубликовано решение по делу о «Вечевом колоколе», которое рассматривалось в региональном антимонопольном ведомстве с марта 2019 года на основании материалов, предоставленных областным управлением ФСБ.

Создание интернет-портала «Вечевой колокол» на базе платформы «Довольный гражданин» для обратной связи с новгородцами началось в 2017 году, при этом на момент запуска портала широкой общественности было известно только о сумме 952,3 тыс. рублей на его создание — выделение этих средств из бюджета Новгородской области согласовывалось депутатами Новгородской областной думы.

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Между тем региональное управление ФСБ установило, что в 2017 году правительством Новгородской области на счёт ОГАУ «АИК» были зачислены 4 млн рублей «на осуществление закупочной деятельности в части приобретения услуг по информационному освещению деятельности органов государственной власти Новгородской области», и на эти средства ОГАУ «АИК» заключило с ООО «Интеллектуальные социальные системы» четыре договора по 1 млн рублей каждый, связанных с внедрением и функционированием публичной системы обратной связи «Вечевой колокол», без проведения конкурсных процедур.

В 2018 году администрацией губернатора Новгородской области на счёт ОГАУ «АИК» было перечислено ещё около 3 млн рублей. На эти средства были заключены три договора на приобретение услуг по доработке и сопровождению программного продукта с ООО «Лаборатория инноваций», генеральным директором которого является представитель ООО «Интеллектуальные социальные системы».

Как говорится в материалах дела, в результате заключения этих договоров между ОГАУ «АИК» с ООО «Интеллектуальные социальные системы» и ООО «Лаборатория инноваций» как с единственными поставщиками услуг «данные хозяйствующие субъекты получили доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены договоров, тем самым были поставлены в преимущественное положение с организациями, осуществляющими аналогичную деятельность».

Комиссия регионального управления ФАС установила, что расходы на внедрение, доработку и сопровождение программного продукта в 2017—2018 годах «фактически образовали единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную семью договорами для формального соблюдения ограничений». При этом, как отмечается в материалах дела, никакого логического объяснения разделения закупки на четыре контракта в 2017 года и на три контракта в 2018 году руководство ОГАУ «АИК» не представило. Руководство учреждения в своих действиях признаков нарушения антимонопольного законодательства не признало, а заключение договоров у единственного поставщика объяснило «целесообразностью, так как организационные затраты на проведение закупки по конкурентным процедурам были очень значительны, а дробление закупки на создание (внедрение) доработку и сопровождение обусловлено тем, что различные предметы договоров и сроки их исполнения». Это утверждение комиссия регионального управления ФАС назвала несостоятельными.

В материалах дела также приводятся выдержки из протоколов опросов, проведённых сотрудниками ФСБ, из которых следует, что возможность приобретения программного продукта у единственного поставщика обговаривалась в правительстве региона ещё в марте-апреле 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, информационный портал «Вечевой колокол», созданный на базе системы «Довольный гражданин», действует в Новгородской области с июля 2017 года. Портал призван оперативно решать проблемы жителей, а инициативы с высоким уровнем поддержки пользователей портала рассматриваются на консультативном совете при губернаторе.

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