Новгородских чиновников будут оценивать за ответы на интернет-жалобы

Великий Новгород, , 13:11 — REGNUM В Новгородской области руководителей будут оценивать по качеству ответов на региональном интернет-портале «Вечевой колокол», созданном для обратной связи с жителями региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о персональной ответственности за отсутствие своевременного ответа заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании консультативного совета.

«Мы вводим ответственность за отсутствие своевременного ответа. Раньше она становилась персональной, когда до меня доходила такая информация. Теперь ответственность будет прописана в регламенте и окажет влияние на оценку деятельности руководителей, например, в части начисления им премии и повышения по службе», — заявил Никитин.

Отмечается, что такое решение было принято после анализа качества ответов на обращения жителей.

По словам заместителя губернатора Максима Владимирова, случайная выборка 33 нерешённых вопросов показала, что только на восемь были даны квалифицированные ответы. А после того, как вопросы были направлены на повторное рассмотрение в органы власти, оказалось, что часть из них уже решена. К работе по анализу ответов чиновников подключили Общественную палату Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информационный портал «Вечевой колокол», созданный на базе системы «Довольный гражданин», действует с июля 2017 года. Портал призван оперативно решать проблемы жителей, а инициативы с высоким уровнем поддержки пользователей портала рассматриваются на консультативном совете при главе региона. При прежнем губернаторе Новгородской области Сергее Митине площадкой для сбора жалоб и обращений был блог губернатора в «Живом журнале».

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